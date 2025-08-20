نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تتصدر الغناء الجماعي.. وطنطا تلحقها بالمركز الأول مكرر في مهرجان «طرب» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختُتمت فعاليات مهرجان «طرب» الأول للموسيقى والغناء لمنتخبات الجامعات والمعاهد المصرية، وسط تنافس حماسي وصخب إبداعي شبابي، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي نظمته جامعة السويس برئاسة الدكتور أشرف حنيجل، بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، تحت إشراف الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، في إطار حرص الوزارة على دعم القوة الناعمة وصقل مواهب طلاب الجامعات.



بدأت النتائج بإعلان مجال الغناء الجماعي، حيث حصدت جامعة القاهرة المركز الأول، وجاءت جامعة طنطا بالمركز الأول مكرر، ثم جامعة أسيوط المركز الثاني، تلتها جامعة عين شمس المركز الثاني مكرر، وجامعة السويس فى المركز الثالث وجامعة قناة السويس في المركز الثالث مكرر.

ثم تم إعلان جائزة أوسكار الصوت الماسي لأفضل صوت طالبات، والتي حصدتها الطالبة لينا خالد – جامعة قناة السويس، بينما فاز الطالب محمد جمال جاد – جامعة طنطا بجائزة أفضل صوت طلابى، أما جائزة أوسكار العازف البارع فذهبت للطالبة إسراء محمد عبد الجواد – جامعة طنطا كأفضل عازفة، وللطالب أحمد محمد عبد العال – جامعة أسيوط كأفضل عازف.

أما مسابقة الغناء الفردي (مركز أول)، ففاز بها:



نبيلة السيد محمد – جامعة حورس، حازم محمد عبد الحكيم – جامعة بدر بالقاهرة، فرح رفعت إسماعيل – وزارة التعليم العالي، رفيدة إبراهيم السيد – جامعة طنطا، حسناء السيد عطية – جامعة الزقازيق، مريم عبد الرحيم عبد الحليم – جامعة سوهاج، أحمد سيد رجب – جامعة الفيوم، مريم يونس ميلاد – جامعة أسيوط، عبد المطلب السيد متولي – جامعة كفر الشيخ، أميرة معروف – جامعة السويس، سارة أسامة – جامعة قناة السويس، ملك شريف – جامعة عين شمس، أحمد الزنيني – جامعة بنها، سهيلة محمد صابر – جامعة القاهرة، ومؤمن عادل إبراهيم – جامعة القاهرة.

وفي المركز الثاني بالغناء الفردي فاز كل من: ياسمين محمد عيد – جامعة بدر بالقاهرة، يوسف حمادة أحمد – وزارة التعليم العالي، مارتينا نبيل النمر – جامعة سوهاج، سما عبد التواب السيد – جامعة الفيوم، شهد خيري مصطفى – جامعة أسيوط، شهد ثروت الغريب – جامعة السويس، نوال أشرف – جامعة حلوان، مريم حكيم – جامعة بنها، رحمة مرعي – جامعة دمنهور.

أما المركز الثالث بالغناء الفردي فذهب إلى: كريم هاني – جامعة حورس، مارلي جرجس – جامعة حلوان الأهلية، أحمد السيد محمد – جامعة طنطا.

وفي مسابقة العزف الفردي (مركز أول)، فاز كل من: هيا عادل محمد – جامعة حورس، علي عبد الحميد عامر – جامعة بدر بالقاهرة، شريف محمد أحمد – جامعة بدر بالقاهرة، جون عاطف راضي – وزارة التعليم العالي، عمر جلال مجاهد – جامعة طنطا، أحمد أسامة أمير – جامعة الفيوم، محمد أيمن حسن – جامعة أسيوط، أحمد محمد الدالي – جامعة السويس، مهند شعبان – جامعة عين شمس، ياسر محمد أحمد – جامعة دمنهور، كامل محمد كمال – جامعة القاهرة.

بينما جاءت نتائج المركز الثاني للعزف الفردي لكل من: يمنى عمرو – جامعة حورس، سيف الدين وائل – وزارة التعليم العالي، ابتهال حسام الدين – جامعة حلوان الأهلية، ندى كمال محمد – جامعة سوهاج،

مريم هاني علي – جامعة الفيوم، عمرو حربي – جامعة السويس، أحمد رمضان – جامعة قناة السويس، محمد عمرو خطاب – جامعة عين شمس، فيولا توفيق – جامعة بنها، زياد إبراهيم – جامعة القاهرة.

وفي المركز الثالث للعزف الفردي، فاز كل من: عمر سامح عربي – جامعة حلوان الأهلية، أسامة إبراهيم عبد العزيز – جامعة الزقازيق، رسلان غسان داوود – جامعة الزقازيق، أنطوني وسيم – جامعة حلوان.

كما حصد الطالب أحمد وليد – جامعة عين شمس جائزة لجنة التحكيم للتميز في الغناء.

وضمت لجنة التحكيم خبراء في الموسيقى العربية، تضم: الدكتور عاطف إمام، عميد المعهد العالي للموسيقى العربية الأسبق وعضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين رئيس لجنه التحكيم، الدكتور محمود عبد الفتاح محسب أستاذ الموسيقى وعميد كلية التربية النوعية جامعة بورسعيد سابقًا، والدكتورة داليا حسين فهمي أستاذ الموسيقى العربية ووكيل كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، والدكتور منتصر القللي أستاذ الموسيقى العربية ورئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط.

وقد أشاد الدكتور أشرف حنيجل بالدور الوطني الريادي الذي تقوم به الجامعات المصرية في اكتشاف الموهوبين، مؤكدًا أن استضافة النسخة الأولى من مهرجان «طرب» تُعد رسالة دعم قوية لصناعة جيل جديد يمثل القوة الناعمة لمصر، موجّهًا الشكر لوزارة التعليم العالي وقطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة على دعمهما للأنشطة الطلابية.

وعبّر الدكتور كريم همام عن فخره واعتزازه بالإقبال الكبير والمواهب المبدعة المشاركة في النسخة الأولى، مشددًا على أن مهرجان «طرب» يُعد منصة وطنية لتعزيز دور الشباب فنيًا وإبداعيًا، وتحويل الجامعة إلى فضاء للتميز والابتكار.