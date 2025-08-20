نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي: دعم الفنون والأنشطة الإبداعية جزء من استراتيجية بناء شخصية الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن دعم الأنشطة الفنية والإبداعية يُعد جزءًا أصيلًا من إستراتيجية الوزارة لتكوين شخصية متكاملة للطلاب، موضحًا أن الفنون تمثل قوة ناعمة تساهم في تعزيز الهوية الثقافية وغرس قيم الانتماء والفخر بالوطن.

تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اختتمت فعاليات مهرجان «طرب» الأول للموسيقى والغناء لمنتخبات الجامعات والمعاهد المصرية، والذي نظمته جامعة السويس بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، وسط أجواء احتفالية نابضة بالحياة جسدت إبداعات الطلاب وطاقاتهم الفنية.

وشهد الحفل الختامي حضور اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، إلى جانب عدد من القيادات الجامعية.

تضمن الحفل عرض فيلم وثائقي عن جامعة السويس وأنشطتها الطلابية، بالإضافة إلى عروض الكورال والغناء والعزف الفردي والأداء الحركي، مع عرض للسمسمية في صورة مزجت بين التراث والابتكار، قبل إعلان النتائج وتسليم الجوائز في أجواء مبهجة.

وأسفرت المنافسات عن النتائج التالية:

في مجال الغناء الجماعي جاءت جامعة القاهرة في المركز الأول، وجامعة طنطا في المركز الأول مكرر، وجامعة أسيوط في المركز الثاني، وجامعة عين شمس في المركز الثاني مكرر، وجامعة السويس في المركز الثالث، وجامعة قناة السويس في المركز الثالث مكرر.

وفي جوائز الأوسكار الخاصة فازت لينا خالد من جامعة قناة السويس بجائزة أوسكار الصوت الماسي لأفضل صوت طالبات، ومحمد جمال جاد من جامعة طنطا بجائزة أفضل صوت طلابي، كما حصلت إسراء محمد عبد الجواد من جامعة طنطا على جائزة أفضل عازفة، وأحمد محمد عبد العال من جامعة أسيوط على جائزة أفضل عازف، بينما فاز أحمد وليد من جامعة عين شمس بجائزة لجنة التحكيم للتميز في الغناء.

وفي مسابقة الغناء الفردي بالمركز الأول جاءت النتائج كالتالي:



نبيلة السيد محمد من جامعة حورس، حازم محمد عبد الحكيم من جامعة بدر بالقاهرة، فرح رفعت إسماعيل من وزارة التعليم العالي، رفيدة إبراهيم السيد من جامعة طنطا، حسناء السيد عطية من جامعة الزقازيق، مريم عبد الرحيم عبد الحليم من جامعة سوهاج، أحمد سيد رجب من جامعة الفيوم، مريم يونس ميلاد من جامعة أسيوط، عبد المطلب السيد متولي من جامعة كفر الشيخ، أميرة معروف من جامعة السويس، سارة أسامة من جامعة قناة السويس، ملك شريف من جامعة عين شمس، أحمد الزنيني من جامعة بنها، سهيلة محمد صابر من جامعة القاهرة، مؤمن عادل إبراهيم من جامعة القاهرة.

وفي المركز الثاني حصل عليه: ياسمين محمد عيد من جامعة بدر بالقاهرة، يوسف حمادة أحمد من وزارة التعليم العالي، مارتينا نبيل النمر من جامعة سوهاج، سما عبد التواب السيد من جامعة الفيوم، شهد خيري مصطفى من جامعة أسيوط، شهد ثروت الغريب من جامعة السويس، نوال أشرف من جامعة حلوان، مريم حكيم من جامعة بنها، رحمة مرعي من جامعة دمنهور.

أما المركز الثالث فكان من نصيب: كريم هاني من جامعة حورس، مارلي جرجس من جامعة حلوان الأهلية، أحمد السيد محمد من جامعة طنطا.

وفي مسابقة العزف الفردي جاء في المركز الأول: هيا عادل محمد من جامعة حورس، علي عبد الحميد عامر من جامعة بدر بالقاهرة، شريف محمد أحمد من جامعة بدر بالقاهرة، جون عاطف راضي من وزارة التعليم العالي، عمر جلال مجاهد من جامعة طنطا، أحمد أسامة أمير من جامعة الفيوم، محمد أيمن حسن من جامعة أسيوط، أحمد محمد الدالي من جامعة السويس، مهند شعبان من جامعة عين شمس، ياسر محمد أحمد من جامعة دمنهور، كامل محمد كمال من جامعة القاهرة.

وفي المركز الثاني فاز: يمنى عمرو من جامعة حورس، سيف الدين وائل من وزارة التعليم العالي، ابتهال حسام الدين من جامعة حلوان الأهلية، ندى كمال محمد من جامعة سوهاج، مريم هاني علي من جامعة الفيوم، عمرو حربي من جامعة السويس، أحمد رمضان من جامعة قناة السويس، محمد عمرو خطاب من جامعة عين شمس، فيولا توفيق من جامعة بنها، زياد إبراهيم من جامعة القاهرة.

أما المركز الثالث فقد حصل عليه: عمر سامح عربي من جامعة حلوان الأهلية، أسامة إبراهيم عبد العزيز من جامعة الزقازيق، رسلان غسان داوود من جامعة الزقازيق، أنطوني وسيم من جامعة حلوان.