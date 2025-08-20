نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بالمرحلتين الأولى والثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انتهاء أعمال مكتب التنسيق الخاصة بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2025 بالمرحلتين (الأولى والثانية)، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور عبر توفير فرص التحويل بين الجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي 2025/2026.

وأوضح الوزير أن مكتب التنسيق استقبل طلبات تقليل الاغتراب إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي على مدار 24 ساعة يوميًا خلال الفترة من الخميس 14 أغسطس وحتى الاثنين 18 أغسطس 2025، بما في ذلك أيام العطلات، مشيرًا إلى أن المرحلة أتيحت لطلاب المرحلتين سواء للتحويل المناظر أو غير المناظر، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف أن المكتب التزم بالنسبة المقررة للتحويل مع مراعاة الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد وضوابط التوزيع الجغرافي، لافتًا إلى أن عملية تسجيل الرغبات تمت بسهولة ودون أعطال تقنية أو شكاوى مؤثرة، بما أتاح لجميع الطلاب إدخال رغباتهم بدقة وشفافية.

وأشار عاشور إلى أن مكتب التنسيق عقب انتهاء التسجيل قام بمراجعة جميع الطلبات للتأكد من مطابقتها للقواعد، حيث تقدم عدة آلاف من الطلاب، وتمت الموافقة على نسبة كبيرة منهم وفقًا للطاقة الاستيعابية المقررة لكل كلية أو معهد.

وأوضح أن النتائج النهائية أسفرت عن قبول أعداد كبيرة في الكليات والمعاهد التي رغبوا في التحويل إليها سواء مناظر أو غير مناظر، مما ساعد على تقريب أماكن الدراسة من محل الإقامة وتخفيف الأعباء المعيشية، بينما تم الإبقاء على ترشيحات الطلاب الذين لم تتحقق رغباتهم ضمانًا للعدالة وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية.

وأكد الوزير أن الطلاب يمكنهم طباعة بطاقة الترشيح النهائية عبر موقع التنسيق الإلكتروني لاستخدامها في استكمال القيد، موضحًا أن الكشوف النهائية ستُرسل إلى الجامعات خلال الأيام المقبلة، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب في مسيرتهم الجامعية.

بيانات أساسية عن مرحلة تقليل الاغتراب 2025