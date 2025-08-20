ترتيب جدول الدورى الممتاز قبل مباريات اليوم الأربعاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 أغسطس 2025 05:24 مساءً - تستكمل منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دورى nile" اليوم الأربعاء، بـ3 مواجهات مصيرية، حيث يلتقى سيراميكا مع فريق إنبي، ووادى دجلة مع بتروجت، والجونة مع غزل المحلة.

ترتيب جدول الدورى قبل مباريات اليوم

يعتلى فريق المصرى ترتيب جدول الدورى برصيد 7 نقاط متفوقا على فريق بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 5 نقاط بعد اليوم الأول من الجولة الثالثة، والتي سيكون فيها الاهلى راحة وذلك لمشاركة 21 فريق هذا الموسم بعد إلغاء الهبوط الموسم الماضى.

موعد مباراة سيراميكا وإنبى

يبحث فريق سيراميكا فى السادسة مساء اليوم الأربعاء، عن الفوز الأول عندما يواجه فريق إنبى على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث سقط سيراميكا فى فخ التعادل السلبى مع زد فى الجولة الماضية، فيما حقق إنبى فوزا مهما على وادى دجلة بهدف نظيف فى نفس الجولة.

يحتل فريق سيراميكا المركز الثامن عشر فى ترتيب الدورى الممتاز برصيد نقطة جمعها من هزيمة وتعادل، بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس برصيد 4 نقاط من تعادل وانتصار قبل انطلاق هذه الجولة.

موعد مباراة وادى دجلة وبتروجت

يلتقى فريق وادى دجلة فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، مع فريق بتروجت على استاد السلام الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث سقط وادى دجلة أمام إنبى بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما تعادل فريق بتروجت مع كهرباء الإسماعيلية بهدفين لمثلهما فى نفس الجولة.

يحتل فريق وادى دجلة المركز السادس عشر فى ترتيب الدورى الممتاز برصيد نقطة من تعادل وهزيمة، فيما يحتل فريق بتروجت المركز العاشر برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين.

موعد مباراة الجونة وغزل المحلة

يستدرج فريق الجونة فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، فريق غزل المحلة على استاد خالد بشارة فى الغردقة، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث يعود الجونة من الراحة فى الأسبوع الثانى بعد الفوز على الكهرباء بهدف فى الجولة الاولى، فيما تعادل غزل المحلة مع سموحة سلبيا فى الجولة الماضية.

يحتل فريق الجونة المركز الثامن فى ترتيب الدورى الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يأتى غزل المحلة فى المركز الثانى عشر برصيد نقطتين.