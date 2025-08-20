نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تنظم ورشة "تشكيل بإعادة التدوير" للأطفال والشباب بكلية الفنون التطبيقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية ورشة عمل بعنوان "تشكيل بإعادة التدوير" ضمن برنامج الورش الصيفية المخصصة للأطفال والشباب، تقام الورشة يوم الاثنين 25 أغسطس من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا بمقر كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور شريف حسن عميد الكلية، الدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتأتي هذه الفعاليات انطلاقًا من اهتمام جامعة حلوان بتنمية مهارات الأطفال والشباب، وصقل قدراتهم الإبداعية والفنية، حيث تحرص الجامعة على تنظيم ورش متنوعة في مجالات الفنون والتصميم والحرف اليدوية، إيمانًا منها بأهمية غرس ثقافة الابتكار والوعي البيئي لدى النشء من خلال أنشطة عملية تفاعلية تسهم في تنمية شخصيتهم وتوسيع مداركهم.

للحجز والاستعلام يمكن التواصل على الرقم: 01115441394.