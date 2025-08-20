نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية طب قصر العيني تطلق برنامجًا تدريبيًا صيفيًا لطلاب السنوات الثالثة حتى الخامسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت كلية طب قصر العيني برنامجًا تدريبيًا عمليًا لطلاب السنوات الثالثة حتى الخامسة داخل أقسام الكلية المختلفة، بهدف صقل المهارات العملية وتعزيز الخبرات السريرية للطلاب.

استكمالًا لجهود كلية الطب قصر العيني في تعزيز الأنشطة الطلابية خلال فترة الصيف، وبناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة حنان مبارك وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبجهود رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس المنسقين بكل قسم،

يستمر البرنامج لمدة شهر كامل بمشاركة نحو 1200 طالب، حيث شهد الأسبوع الأول تدريب ما يقارب 300 طالب. ويتولى الإشراف على التدريب أعضاء هيئة التدريس المنسقون من كل قسم وعددهم 18 منسقًا، حيث يمثل كل منهم المحرك الأساسي لتنظيم التدريب ميدانيًا من خلال التخطيط اليومي للبرامج، وتوزيع الطلاب، ومتابعة الحضور والانضباط، فضلًا عن إعداد تقييم أسبوعي لأداء الطلاب بكل قسم.

ويعمل إلى جانب هؤلاء المنسقين 85 طالبًا من طلاب الكلية والإتحاد، يتولون تنظيم ومتابعة فعاليات التدريب اليومية، ويقومون بالتواصل المستمر مع المنسقين في الأقسام والأطباء من النواب المتواجدين بالأقسام والوحدات لضمان سير البرنامج بدقة وكفاءة.

وقد شمل التدريب هذا العام 18 قسمًا من أقسام الكلية، من بينها خمسة أقسام جديدة لم تُدرج في تدريبات العام الماضي، وهي: جراحة التجميل، الأمراض الجلدية، أمراض الروماتيزم، أمراض الذكورة، وجراحة الأوعية الدموية، إضافة إلى 13 قسمًا استمر تنفيذ التدريب بها في المواسم السابقة. ويأتي هذا التوسع بعد أن اقتصر التدريب الصيفي في العام الماضي علي 13قسمًا فقط، حيث حرصت الكلية هذا العام على تنويع الفرص التدريبية وإتاحة تجربة تعليمية شاملة لجميع الطلاب.

وأعرب الأستاذ الدكتور حسام صلاح عن تقديره الكبير لدور الأقسام الأكاديمية ورؤسائها وأعضاء هيئة التدريس المنسقين في إدارة وتنفيذ البرنامج، مؤكدًا أن "جهودهم الميدانية وتنظيمهم الدقيق يمثلان العمود الفقري لإنجاح التدريب، ويعكسان التزام الكلية بإعداد الطالب على نحو متكامل."

وأضاف أن "البرنامج التدريبي الصيفي يعد خطوة أساسية لتأهيل الطلاب عمليًا، إذ يتيح لهم فرصة التفاعل المباشر مع مختلف الأقسام والتخصصات الطبية، ويعزز قدرتهم على مواجهة التحديات المهنية بكفاءة وثقة، كما يعكس التزام الكلية بتوفير بيئة تعليمية متكاملة ترتقي بالمستوى الأكاديمي والمهني للطلاب".

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة الدكتورة حنان مبارك أن "تنظيم هذا البرنامج يعكس حرص الكلية على دمج الجانب النظري بالدراسة مع الخبرة العملية، بما يسهم في إعداد جيل من الأطباء القادرين على تقديم خدمة صحية متكاملة عالية الجودة، واكتساب مهارات عملية متنوعة تواكب متطلبات سوق العمل".