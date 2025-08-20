نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس انطلاق النسخة الثانية من المبادرة الرئاسية Be-Ready في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك مركز التوظيف بجامعة عين شمس في انطلاق النسخة الثانية من مبادرة "Be-Ready - كن مستعدًا " – مليون مؤهل مبتكر للطلاب والخريجين تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

حيث بدء مركز التوظيف الاسبوع الأول من المبادرة الذي يستغرق 6 أيام تدريبية تركز علي المهارات الحياتية والتوظيفية المختلفة، بعدد 11 مجموعة تدريبية بإجمالي 270 متدرب، وذلك في إطار ماهو مستهدف لتدريب أكثر من 2500 طالب وخريج لتأهيلهم لسوق العمل.

وفي هذا الصدد، أشاد الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بما حققه مركز التوظيف من خطوات للإستعداد لمشاركة الجامعة في تلك المبادرة، حيث أكد سيادته بأن المبادرة تعتبر جسر حقيقي يربط بين ما يدرسونه الطلاب أكاديميًا وبين احتياجات سوق العمل الفعلية، ليساعدهم علي الانطلاق بثقة نحو مسيرتهم المهنية، كما دعي سيادته طلاب وخريجي الجامعة للمشاركة بجد في تلك المبادرة الهامة ليكونوا جزءًا من هذه النقلة الواعدة ويكونوا مستعدين للمستقبل.

وتعد مبادرة "كن مستعدًا" إحدى الآليات التنفيذية لمبادرة "تحالف وتنمية"، بتمويل من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بمشاركة عدد من الشركاء الدوليين والمحليين من بينهم منظمة العمل الدولية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ومعهد الابتكار العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة صناع الحياه مصر وهيئة بلان إنترناشيونال ممثلين في برنامج جاهزون للغد.

وتعقد البرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة بمقر مركز التوظيف والإبتكار بالإضافة إلي التعاون مع كليات التجارة والآداب في استضافة مجموعة من البرامج التدريبية لتعقد بمقراتها.

ولمعرفة المزيد حول المبادرة وأجندة الأنشطة المختلفة، يمكنك زيارة الروابط التالية:

