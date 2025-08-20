نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس تتألق في مهرجان "طرب" الأول للموسيقى والغناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين بفعالية ضمن فعاليات "مهرجان طرب الأول للجامعات المصرية" الذي نظمته جامعة السويس بالاشتراك مع معهد إعداد القادة (وزارة التعليم العالي) خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٠من أغسطس الجاري

جاءت مشاركة جامعة عين شمس تحت إشراف وتنسيق اداري للاستاذ ابراهيم سعيد حمزة أمين مساعد قطاع التعليم والطلاب- الادارة العامة لرعاية الشباب إدارة النشاط الفني واستطاع منتخبي الجامعة للكورال والموسيقى بقيادة المايسترو محمود سامي حصد أغلب جوائز المهرجان حيث حققت الجامعة نتائج مميزة، حيث جاءت في المركز الثاني مكرر ضمن منافسات الغناء الجماعي، مما يؤكد على جودة الأداء الجماعي وتناسق المواهب الطلابية.

كما حصدت الجامعة جوائز فردية، حيث فاز الطالب أحمد وليد بجائزة لجنة التحكيم للتميز في الغناء، في إشارة إلى موهبته الفردية الاستثنائية التي لفتت انتباه لجنة التحكيم.

وفي مسابقات العزف والغناء الفردي، واصل طلاب جامعة عين شمس تألقهم:

حصدت الطالبة ملك شريف المركز الأول في مسابقة الغناء الفردي وحصل الطالب أحمد وليد منصور على المركز الأول غناء فردي

كما فاز الطالب مهند شعبان بالمركز الأول في مسابقة العزف الفردي.

وجاء الطالب محمد عمرو خطاب في المركز الثاني في مسابقة العزف الفردي.

وتعكس هذه النتائج التزام جامعة عين شمس بتنمية المواهب الفنية لطلابها وتقديم منصة لهم للتعبير عن إبداعاتهم، بما يتماشى مع رؤية وزارة التعليم العالي التي تعتبر الفنون قوة ناعمة تساهم في تعزيز الهوية الثقافية والانتماء للوطن.