نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس غد الخميس.. حار رطب بأغلب الأنحاء واضطراب في الملاحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الخميس 21 أغسطس 2025، طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطبًا على جنوب البلاد، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

شبورة مائية وأمطار متفرقة

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أنه من المتوقع غدًا تكون شبورة مائية صباحًا من الرابعة حتى الثامنة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.



كما تشهد حلايب وشلاتين فرصًا لأمطار خفيفة رعدية أحيانًا، إلى جانب ظهور السحب المنخفضة صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع فرص ضعيفة لسقوط رذاذ خفيف على بعض السواحل الشمالية.

نشاط للرياح واضطراب الملاحة

تشهد البلاد نشاطًا ملحوظًا للرياح على أغلب الأنحاء، مما يساعد على تلطيف الأجواء.



كما تتعرض الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس لاضطراب، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، وترتفع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.



وعلى بعض شواطئ مطروح، العلمين، الإسكندرية، كفر الشيخ، بورسعيد ودمياط، ترتفع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر نتيجة نشاط الرياح.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة الكبرى: العظمى 35 – الصغرى 24

الإسكندرية: العظمى 31 – الصغرى 24

مطروح: العظمى 31 – الصغرى 24

سوهاج: العظمى 39 – الصغرى 25

قنا: العظمى 42 – الصغرى 28

أسوان: العظمى 43 – الصغرى 29