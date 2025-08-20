نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يرحب بقرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، إلى جانب آخر مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة.

تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجانبين أكدا خلال الاتصال أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي وتفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية، بما يشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

الجهود المصرية بشأن غزة

واستعرض الرئيس السيسي جهود مصر المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يشمل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع.

رفض تهجير الفلسطينيين

وأكد الرئيس السيسي تمسك مصر بموقفها الثابت الرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، أو الانتقاص من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ماكرون يشيد بالجهود المصرية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الفرنسي أعرب عن تقديره الكبير للمساعي المصرية لوقف الحرب، مشددًا على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية استنادًا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، مع الإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة.

السيسي يرحب بقرار فرنسا

ومن جانبه، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيب مصر بقرار فرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر 2025، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا على طريق إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل كامل حقوقه المشروعة.