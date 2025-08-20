نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يؤكد لماكرون: مصر ترفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا إلى جانب القضايا الإقليمية الملحة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

تعزيز التعاون المصري الفرنسي

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال شهد تأكيد الجانبين على أهمية مواصلة العمل المشترك لتفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يعزز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

مستجدات الأزمة في غزة

وخلال المحادثات، استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يشمل إطلاق سراح الرهائن والأسرى وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية داخل القطاع.

موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية

وأكد الرئيس السيسي خلال الاتصال، الموقف المصري الثابت والرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، أو المساس بحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.