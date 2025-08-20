نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري الصحف لكرة القدم الإلكترونية للصحفيين وأبنائهم بإجمالي جوائز 80 ألف جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم لجنة النشاط (3) بطولات لكرة القدم الإلكترونية للصحفيين وأبنائهم، (بطولة الدوري وبطولة الكأس وأبناء الصحفيين)، على ألا يقل سن الأبناء عن 16 سنة بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضيات الإلكترونية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ويبدأ تسجيل الأسماء (الخميس 21 أغسطس حتى الأربعاء 27 أغسطس 2025م).

وتقام المسابقات السبت 7 سبتمبر 2025م الساعة 12 ظهرًا بمركز شباب الجزيرة.

مباريات الدورى بنظام الذهاب والعودة، وتقام بنظام (لاعب ضد لاعب). ويتم تجميع النقاط من محصلة 3 مباريات لأعضاء كل فريق، ويشكل الفريق من (4) لاعبين، (3 لاعبين+ 1 لاعب احتياطي) يختار كل فريق اسم إصدار صحفي يلعب باسمه غالبية الفريق، ويتم إجراء القرعة قبل بداية المسابقة.

مَن يرغب في المشاركة تسجيل بياناته عن طريق الواتس آب (01099744659).