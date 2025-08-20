قرعة دورى الكرة النسائية.. الأهلي مع بالم هيلز ومسار يواجه رع في الافتتاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 أغسطس 2025 03:32 مساءً - أجريت قرعة بطولة دوري الكرة النسائية للموسم الجديد 2025 – 2026، وأسفرت عن مواجهات قوية فى الأسبوع الأول من المسابقة، حيث يلتقى مسار حامل اللقب مع فريق رع الصاعد حديثًا، فيما يبدأ الأهلى وصيف النسخة الماضية مشواره بمواجهة بالم هيلز.

ويستهل الزمالك مشواره بمواجهة أس أي كا الوافد الجديد للدورى، فى حين يلتقى اتحاد بسيون مع البنك الأهلي، ويصطدم مودرن سبورت بفريق المصرى.

كما يواجه وادى دجلة نظيره المقاولون العرب، بينما يلتقى إنبى مع زد، وتجمع مواجهة قوية بين بيراميدز والطيران.



مباريات الأسبوع الأول بدورى الكرة النسائية 2025 – 2026:



الزمالك × أس أي كا

اتحاد بسيون × البنك الأهلي

بالم هيلز × الأهلي

مودرن سبورت × المصرى

وادى دجلة × المقاولون العرب

إنبى × زد

بيراميدز × الطيران

رع × مسار

وأعاد الاتحاد المصري لكرة القدم، ظهر الأربعاء، قرعة دوري الكرة النسائية للموسم الرياضي 2024-2025، بعد اعتذار نادى الجونة عن عدم المشاركة في البطولة.

وأخطر نادي الجونة الاتحاد المصري لكرة القدم، بقراره الانسحاب من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية لموسم 2025-2026، قبل أيام قليلة من ضربة البداية المقررة في 22 أغسطس الجاري.



موعد مباراة الأهلى والزمالك



يستضيف فريق الأهلي نظيره الزمالك على ملعبه بالتجمع الأول، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مرحلة الذهاب، وعلى أن تقام مباراة الدور الثانى بين القطبين فى الجولة السادسة والعشرين على ملعب الزمالك بميت عقبة، لتكون مواجهة الإياب بمثابة رد اعتبار لأى من الفريقين وفقًا لنتيجة الذهاب.

ويأتى الكلاسيكو النسائى المنتظر ليضيف مزيدًا من الإثارة إلى بطولة الدورى، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة بين القطبين على صدارة المسابقة، والتى تحظى بمتابعة جماهيرية متزايدة فى السنوات الأخيرة.