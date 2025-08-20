نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد اللطيف: نحرص على التوسع في مختلف مجالات التعليم سواء العام أو الفني أو ذوي الاحتياجات الخاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدد من أعضاء البرلمان الياباني من مجموعة الصداقة البرلمانية مع إفريقيا، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة في مجالات التعليم المختلفة.

وخلال اللقاء، أكد السيد الوزير حرص مصر على التوسع في مختلف مجالات التعليم، سواء التعليم العام أو الفني أو تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتيح نماذج متنوعة تعزز الشراكات مع اليابان، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وبناء القدرات.

كما قدم وزير التربية والتعليم عرضًا تفصيليًا حول آلية تطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية في المدارس المصرية اليابانية، والتي ساهمت في تنمية شخصية الطلاب وتعزيز مهاراتهم الحياتية.

واستعرض الوزير كذلك نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية (ATS)، باعتبارها نموذجًا متطورًا وناجحا يربط التعليم بسوق العمل ويؤهل خريجين ذوي مهارات متخصصة.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء البرلمان الياباني عن سعادتهم الكبيرة بمشروع المدارس المصرية اليابانية، مؤكدين أن نجاح هذه التجربة يمثل رمزًا للصداقة الراسخة بين البلدين، مؤكدين أن مصر تُعد إحدى الحضارات التي تحظى بتقدير خاص لدى المجتمع الياباني، حيث تأتي الحضارة المصرية في مقدمة ما يدرسه الطلاب في مادة التاريخ.

كما أوضحوا أن العديد منهم قاموا بزيارات سابقة إلى مصر في جولات سياحية، وأبدوا تقديرهم لما لمسوه خلالها من عمق الحضارة المصرية.

وأكد أعضاء البرلمان الياباني رغبتهم في دعم مقترحات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم، باعتبارها وسيلة لنشر الوعي المجتمعي بأهمية هذه المشروعات وضمان استدامتها.

وقد حضر اللقاء من الجانب الياباني السيد نيشيمورا ياسوتوشي، والسيد هيتوشي كيكاوادا، والسيد دايسكي كاجيهارا، والسيد كيسوكي ياماموتو، أعضاء البرلمان الياباني.

كما شارك من الجانب المصري السفير محمد أبو بكر سفير مصر لدى اليابان، وأعضاء السفارة المصرية في طوكيو، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات، والأستاذة نيفين حمودة، مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.