الأهلي يواجه الزمالك في قمة الكرة النسائية بالجولة 11 و26 بعد إعادة القرعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 أغسطس 2025 02:24 مساءً - أسفرت قرعة دوري الكرة النسائية للموسم الرياضي 2025-2026، التي أجريت منذ قليل في اتحاد الكرة، عن مواجهة الأهلى والزمالك في الأسبوعين الحادى عشر والسادس والعشرين في المسابقة.

يستضيف فريق الأهلي نظيره الزمالك على ملعبه بالتجمع الأول، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مرحلة الذهاب، وعلى أن تقام مباراة الدور الثانى بين القطبين فى الجولة السادسة والعشرين على ملعب الزمالك بميت عقبة، لتكون مواجهة الإياب بمثابة رد اعتبار لأى من الفريقين وفقًا لنتيجة الذهاب.

ويأتى الكلاسيكو النسائى المنتظر ليضيف مزيدًا من الإثارة إلى بطولة الدورى، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة بين القطبين على صدارة المسابقة، والتى تحظى بمتابعة جماهيرية متزايدة فى السنوات الأخيرة.

وأعاد الاتحاد المصري لكرة القدم، ظهر اليوم الأربعاء، قرعة دوري الكرة النسائية للموسم الرياضي 2024-2025، بعد اعتذار نادى الجونة عن عدم المشاركة في البطولة.

وأخطر نادي الجونة الاتحاد المصري لكرة القدم، بقراره الانسحاب من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية لموسم 2025-2026، قبل أيام قليلة من ضربة البداية المقررة في 22 أغسطس الجاري.

وجاء القرار بشكل مفاجئ، خاصة أن الفريق كان قد شارك في النسخة الماضية ضمن المسابقة التي يسعى اتحاد الكرة إلى تطويرها وتوسيع قاعدتها الجماهيرية.

وبذلك يصبح الجونة أحدث المنسحبين من البطولة، التي يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم لانطلاقتها وسط محاولات لتأمين مشاركة مستقرة للأندية.

ومن المقرر أن يشارك في الموسم الجديد 16 فريقًا فقط، تضم: الأهلي، الزمالك، وادي دجلة، المقاولون العرب، الطيران، إنبي، البنك الأهلي، زد، بالم هيلز، مسار، واس أي كاي إف سي، رع، مودرن سبورت، اتحاد بسيون، بيراميدز، والمصري.