مروحيات لنقل مصابين.. هجومان كبيران على موقعين لقوات الاحتلال في غزة ومحاولة أسر جنود

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 أغسطس 2025 02:24 مساءً - أفادت وسائل إعلام للاحتلال الاسرائيلي، بشن فصائل المقاومة فى غزة هجومين كبيرين أحدهما استهدف مقر لواء كفير فى رفح، فى حين استهدف آخر موقعا فى خان يونس، ووصف بالاستثنائى.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال، أن عناصر المقاومة الفلسطينية، ويعتقد أنهم من كتائب القسام، نفذوا هجوما على نقطة تمركز تابعة للواء كفير فى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وحاولوا أسر جنود إسرائيليين.

وأكدت أن الهجوم أسفر عن إصابة 3 جنود إسرائيليين، أحدهم في حالة خطيرة، بينما تدخلت المروحيات لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية رصدت العناصر الفلسطينية، وإن الطائرات الحربية شاركت في صد المهاجمين وقتلت بعضهم حسب قولها.

وبالتوازي مع هذه العملية، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن 14 عنصرا فلسطينيا اخترقوا بشكل مفاجئ الدفاعات الإسرائيلية وهاجموا موقعا للجيش في خان يونس وأصابوا جنديين في اشتباكات.

وبدورها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى، أنه جرى إحباط هجوم لأكثر من 10 عناصر حاولوا مداهمة موقع إسرائيلي في ما وصفته بحادثة استثنائية بخان يونس.

وذكرت يسرائيل هيوم أن اشتباكات وقعت بعد الهجوم الذي نفذه أكثر من 10 عناصر على موقع للجيش جنوبي قطاع غزة.

وفي أول تعليق لها على تطورات اليوم، أعلنت كتائب القسام، أنها هاجمت صباح اليوم "موقعا للعدو جنوب شرقي خان يونس واستهدفت دبابات ميركافا بعبوات وقذائف".

وأضافت أجهزنا على عدد من جنود العدو من مسافة صفر واستهدفنا منازل تحصنوا فيها بقذائف مضادة للتحصينات والأفراد.

وأكدت أنها تمكت خلال الهجوم بخان يونس من قنص قائد دبابة ميركافا وأصابته إصابة قاتلة. وقالت إنها قصفت "المواقع المحيطة بمكان العملية بقذائف هاون.

وكشفت أن أحد استشهادييها فجر نفسه في قوة إنقاذ وأوقعها بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أن الهجوم استمر عدة ساعات وأن عناصرها رصدوا هبوط مروحيات للإجلاء.