نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطلاب المدارس والجامعات.. النقل تعلن فتح باب التقدم لاشتراكات الأتوبيس الترددي BRT بخصومات خاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي «BRT» عن فتح باب التقدم لاشتراكات الطلاب بخصومات خاصة، تتيح لهم الانتقال اليومي بسهولة وأمان على طول خط تشغيل المشروع، وذلك اعتبارًا من 1 إلى 7 سبتمبر 2025.

طريقة التقديم لاشتراكات الأتوبيس الترددي

أوضحت الشركة في بيانها أن الطلاب يمكنهم:

استيفاء الاستمارة الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي: https://brt-eg.com.

تقديم الطلب في أحد منافذ الاشتراكات بمحطة أكاديمية الشرطة أو محطة الإسكندرية الزراعي.

خطة النقل لدعم الطلاب

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتنفيذ شبكة من وسائل النقل الأخضر المستدام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي، الممتد من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة بطول 35 كم.

وأكدت الشركة أن الخطوة تهدف إلى تقديم التيسيرات لطلاب المدارس والجامعات لتمكينهم من استخدام الأتوبيس الترددي كوسيلة نقل حضارية وسريعة ومكيفة، بما يخفف الأعباء عن الأسر المصرية.

مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي BRT

التشغيل اليومي من السادسة صباحًا حتى الواحدة صباحًا.

زمن التقاطر بين الرحلات يتراوح بين 5 إلى 10 دقائق.

الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لزيادة ثقة الركاب.

إقبال كبير من المواطنين

أشارت الشركة إلى الإقبال المتزايد على استخدام الأتوبيس الترددي منذ التشغيل التجريبي، مؤكدة أن الخدمة تُعد نقلة نوعية في منظومة النقل العام في مصر، حيث توفر بيئة انتقال آمنة ومنظمة وصديقة للبيئة.