نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة الطبية العليا تستجيب لاستغاثة طفلة وتجري لها جراحة قلب مفتوح ناجحة بالتعاون مع مستشفى الدمرداش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في استجابة عاجلة تعكس حرص الدولة على رعاية المواطنين صحيًا، أعلنت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة الأستاذ الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، عن نجاح فريق طبي متخصص في إجراء عملية جراحة قلب مفتوح لطفلة تبلغ من العمر عامين، وذلك بالتعاون مع مستشفى الدمرداش التابع لجامعة عين شمس.

تفاصيل الحالة الطبية للطفلة

الطفلة "ملك إ." من محافظة المنوفية، كانت تعاني من ثقب بين الأذينين بالقلب، ما استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا.

وبمجرد رصد الاستغاثة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بادر فريق التدخل السريع باللجنة بالتواصل مع أسرتها لاستيفاء البيانات والتقارير الطبية اللازمة.

التعاون بين اللجنة الطبية ومستشفى الدمرداش

بعد عرض الحالة على اللجنة، تمت التوصية بتحويلها إلى مستشفيات جامعة عين شمس.

وقد نسّق الأستاذ أحمد بركة، عضو فريق التدخل السريع، مع الأستاذ الدكتور محمد الغنام مدير أكاديمية القلب بالدمرداش، والدكتور وليد إسماعيل أستاذ جراحة قلب الأطفال، الذي أبدى تعاونًا كاملًا في استقبال الطفلة وإجراء الجراحة.

نجاح العملية ومتابعة الحالة

أجريت العملية بنجاح داخل مستشفى الدمرداش، وتخضع الطفلة حاليًا للرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى، وسط متابعة دقيقة من الفريق الطبي.

استمرار رصد الاستغاثات الطبية

وأكدت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات استمرارها في متابعة حالة الطفلة، بجانب مواصلة تلقي ورصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.