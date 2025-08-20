ضبط عامل بأحد الكافيهات بالقاهرة لقيامه بوضع هاتف المحمول داخل دورة مياه السيدات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 أغسطس 2025 01:28 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) بتضررها من (عامل بأحد الكافيهات الكائنة بدائرة القسم) لقيامه بوضع هاتفه المحمول داخل دورة مياه السيدات بالكافيه محل عمله بقصد تصويرهن.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديده وضبطه ، وبحوزته (هاتفه المحمول "وبفحصه تبين إحتوائه على دلائل إرتكابه للواقعة") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.