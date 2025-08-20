نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الري: إزالة 13.5 ألف تعدٍ على نهر النيل والمجاري المائية في المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تواصل حملات إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الوزارة والخزانات الجوفية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الموارد المائية وضمان وصول المياه بكفاءة إلى جميع المنتفعين.

13،568 حالة إزالة منذ الموجة 22 وحتى 27



أوضح سويلم أن حملات الإزالة نجحت في رفع 13،568 حالة تعدٍ على المجاري المائية وأملاك الوزارة خلال الموجات من 22 حتى 27، بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية والمحليات.

تطبيق إلكتروني لمتابعة التعديات والتراخيص

وأضاف وزير الموارد المائية أن الوزارة أطلقت تطبيقًا للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لرصد ومتابعة التعديات بشكل دقيق، بما يساهم في التخطيط لموجات الإزالة الجديدة.

كما تم تدشين تطبيق للتراخيص لمتابعة التراخيص الصادرة عن أجهزة الوزارة والإجراءات المالية الخاصة بها، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة.

التنسيق مع أجهزة الدولة لمنع التعديات

وشدد سويلم على أن الوزارة مستمرة في التعاون مع الأجهزة الأمنية والمحافظات لإزالة أي تعديات جديدة على الأراضي والمجاري المائية، مع تنفيذ مرور دوري على الأراضي التي تمت إزالتها لضمان عدم تكرار المخالفات مرة أخرى.

هدف الإزالة: تحسين إدارة المنظومة المائية

وأشار الوزير إلى أن الهدف من حملات الإزالة هو تحسين إدارة الموارد المائية، والحفاظ على نهر النيل والترع والمصارف، وضمان وصول المياه بكفاءة وعدالة إلى جميع المنتفعين في مختلف المحافظات.