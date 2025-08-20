نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي: التدخل السريع ينقذ مسنين بلا مأوى في عدد من المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن فرق التدخل السريع التابعة لها نجحت خلال الأيام الماضية في التعامل مع عدد من الحالات الإنسانية لمسنين بلا مأوى بعد تلقي شكاوى واستغاثات من المواطنين في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية.

ووجّهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة التحرك والتعامل مع البلاغات، حيث تمكن الفريق المركزي من إنقاذ مسن يبلغ 67 عامًا مطلقًا ولديه أربعة أبناء، بعد أن فقد المأوى بسبب ظروفه المعيشية، وتم نقله لإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وفي الجيزة، تدخل الفريق لإنقاذ مسن يبلغ 65 عامًا كان يعمل نقاشًا ويعاني من إصابة في الغضاريف جعلته مقعدًا على كرسي متحرك، بعدما تركته أسرته بلا رعاية، وتم توفير مكان آمن له بدار رعاية.

كما نجح فريق القاهرة في إنقاذ مسن يبلغ 72 عامًا يعاني من ضعف السمع وكسر في الفخذ، بعد بلاغ من أحد المواطنين، حيث تم نقله بسيارة إسعاف وتلقيه الرعاية الطبية اللازمة قبل إيداعه بدار رعاية اجتماعية.

وفي الدقهلية، أنقذ الفريق مسنًا يبلغ 69 عامًا مصابًا بمرض في الأعصاب، عجزت أسرته عن رعايته بسبب ظروفها الصحية والاجتماعية، وتم نقله لمستشفى نبروه العام لتلقي العلاج، ثم إلى دار رعاية.

أما في الغربية، فقد تعامل الفريق مع مسن يبلغ 73 عامًا عُثر عليه بجوار محطة قطار طنطا، كان يعمل سابقًا كعامل يومية ويعاني من ضعف في الحركة، حيث تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، ثم إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وأكدت وزارة التضامن أن فرق التدخل السريع تواصل عملها على مدار الساعة لرصد وتلقي البلاغات الخاصة بالأشخاص بلا مأوى من خلال الخط الساخن للوزارة (16439)، أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، إلى جانب ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.