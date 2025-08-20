نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 9 أطنان لانشون مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة الدورية لضبط الاسواق وضمان سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين والتصدي لكافة صور الغش والتدليس والتي أسفرت عن ضبط 9 أطنان و275 كجم لانشون مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي وذلك داخل أحد المخازن غير المطابقة للاشتراطات الصحية بحي الطالبية.

وأكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كثّفت حملاتها على مصنّعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم إعدام كميات كبيرة منها بعد صدور قرار النيابة العامة بالإعدام مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدّد المحافظ على أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين وسلامتهم، موجهًا الأجهزة الرقابية بمواصلة حملاتها المكثفة.

كما تناشد محافظة الجيزة مواطنيها بضرورة شراء احتياجاتهم من مصادر موثوقة والتأكد من سلامة المنتجات قبل تداولها حفاظًا على صحتهم وسلامة أسرهم.

ومن جانبه أوضح السيد بُلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة أن المضبوطات شملت ٩٢٠٦ كجم لانشون مجهول المصدر، بالإضافة إلى ٦٩ كجم لانشون غير صالح للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى أن الحملة نُفذت برئاسته وعضوية كل من مصطفى أحمد وكيل المديرية، وسلطان النجار مدير الرقابة بالمديرية، وخالد أبو حجر مدير إدارة تموين العمرانية كما رافق الحملة مسؤولو حي الطالبية والجهات المعنية.

