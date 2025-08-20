وزير التموين: انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025 اعتبارا من 1 سبتمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 أغسطس 2025 12:32 مساءً - عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا مع أيمن عشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، والمهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، لمتابعة الترتيبات الخاصة بإقامة معارض أهلا مدارس 2025 هذه المعارض وضمان توافر المستلزمات المدرسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة في إطار استعدادات وزارة التموين لإطلاق معارض “أهلاً مدارس” بجميع محافظات الجمهورية .

انطلاق معارض أهلاً مدارس 2025 أول سبتمبر

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن معارض “أهلاً مدارس” 2025 تأتي ضمن المبادرات التي تحرص الوزارة على تنظيمها بالتعاون مع الغرف التجارية والجهات المعنية؛ لتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية وتيسير حصولها على احتياجاتها، خاصة في المواسم المختلفة مثل دخول المدارس وشهر رمضان والأعياد.

وأشار الوزير إلى أن انطلاق المعارض الرئيسية تباعاً في المحافظات سيكون اعتبارًا من 1 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر ولمدة شهر كامل، مع تقديم تخفيضات كبيرة على مختلف المستلزمات المدرسية "أدوات مكتبية، زي مدرسي، أحذية، حقائب"، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر بأسعار مخفضة وجودة مضمونة ، أن توقيت هذه المعارض يتزامن مع فترة الأوكازيون الصيفي، بما يمنح المواطنين فرصة أوسع للحصول على متطلباتهم بأسعار تنافسية، ويعكس التزام الوزارة بتأمين السلع والمنتجات الأساسية وتعزيز استقرار الأسواق.