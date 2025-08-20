الداخلية تحبط محاولة 4 عناصر جنائية تهريب مخدرات بقيمة 350 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 أغسطس 2025 12:32 مساءً -

نجحت الداخلية في إحباط محاولة 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة جلب وتهريب كمية كبيرة من المواد والأقراص المخدرة بمطروح، بقيمة مالية بلغت حوالى 350 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (4 عناصر جنائية شديدى الخطورة) بجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهم وتم ضبطهم بنطاق محافظة مطروح وبحوزتهم (160 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 300 ألف قرص مخدر لعقارى "الكبتاجون، الترامادول" – 5 بنادق آلية – 6 بنادق خرطوش)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة فى الدول المستهدفة بحوالى (350 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.