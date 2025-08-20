نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تلقي طلبات اشتراكات الأتوبيس الترددي لطلاب المدارس والجامعات اعتبارًا من 1 سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي BRT عن فتح باب تلقي طلبات اشتراكات الطلاب بخصومات خاصة، تبدأ من 1 سبتمبر وحتى 7 سبتمبر 2025، بما يتيح للطلاب استخدام الخدمة بشكل منتظم لتسهيل الانتقال اليومي إلى المدارس والجامعات، مع توفير الوقت والتكلفة وضمان بيئة انتقال آمنة ومنظمة.

طريقة التقديم على اشتراكات الأتوبيس الترددي

يمكن للطلاب التقديم عبر استيفاء الاستمارة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي: https://brt-eg.com، ثم تقديمها في أحد منافذ الاشتراكات بمحطة أكاديمية الشرطة أو محطة الإسكندرية الزراعي.

دعم حكومي للطلاب وتخفيف أعباء الأسر

يأتي ذلك في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتعزيز وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتوازي مع التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي منذ يونيو 2025، والتي تمتد بطول 35 كم من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة.

مواعيد التشغيل وخدمات إضافية

مد ساعات التشغيل اليومية حتى الواحدة صباحًا بدلًا من منتصف الليل.

تشغيل الأتوبيسات يوميًا من السادسة صباحًا حتى الواحدة صباحًا.

زمن التقاطر بين الرحلات يتراوح بين 5 إلى 10 دقائق.

وأكدت الشركة أن هذه التيسيرات تأتي استجابة لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لدعم الطلاب وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، فضلًا عن تعزيز ثقة المواطنين في الأتوبيس الترددي كوسيلة مواصلات حضارية وسريعة ومكيفة وآمنة.