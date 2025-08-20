نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مصر تستضيف النسخة الخامسة من "منتدى أسوان" للسلام والتنمية في أكتوبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تعتزم استضافة النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة خلال شهر أكتوبر 2025، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز الحوار الأفريقي حول قضايا السلم والأمن والتنمية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في جلسة "السلم والاستقرار" بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد 9"، المنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية، والتي حضرها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من ملوك ورؤساء الدول الأفريقية.

إشادة بالتعاون الياباني والأفريقي

استهل مدبولي كلمته بنقل تحيات الرئيس السيسي إلى حكومة وشعب اليابان، مشيدًا بشراكتهم الصادقة مع إفريقيا والتزامهم بدعم جهود التنمية والسلم والأمن في القارة.

كما ثمن القيادة الحكيمة للاتحاد الأفريقي، مع التأكيد على أهمية تكثيف الدعم الدولي لمواجهة التحديات الراهنة.

التحديات الأفريقية: صراعات وإرهاب وتغير مناخ

وسلط رئيس الوزراء الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه القارة، وعلى رأسها النزاعات المسلحة، والإرهاب، وتغير المناخ، إلى جانب مشكلات بنيوية مثل الفقر والبطالة وتراجع الأمن الغذائي والمائي، داعيًا شركاء إفريقيا وفي مقدمتهم اليابان لتعزيز دعمهم.

دور مصر في دعم السلم وإعادة الإعمار

وأكد مدبولي التزام مصر بدعم القارة الأفريقية عبر ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وتفعيل مركز إعادة الإعمار الذي تستضيفه القاهرة، فضلًا عن تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

كما أشار إلى مشاركة القوات المصرية في بعثة "أوصوم" بالصومال، وتضاعف حجم التمويل الأفريقي لهذه البعثة وفقًا لمقررات "قمة مالابو"، مع توجيه الشكر لليابان على دعمها لهذه الجهود.

القضية الفلسطينية في صدارة الأولويات

وفي ختام كلمته، شدد رئيس الوزراء على أن القضية الفلسطينية ستظل أولوية أساسية لمصر والاتحاد الأفريقي، مطالبًا بوقف العدوان الإسرائيلي وجرائمه الممنهجة، والدعوة لاعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني ومقدراته.