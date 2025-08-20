نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التموين يعلن انطلاق معارض "أهلًا مدارس 2025" في جميع المحافظات أول سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، انطلاق معارض "أهلًا مدارس 2025" بجميع محافظات الجمهورية اعتبارًا من 1 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر، لتوفير المستلزمات المدرسية للأسر المصرية بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.

اجتماع لمتابعة ترتيبات المعارض

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أيمن عشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، والمهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، لمتابعة الترتيبات الخاصة بالمعارض، وضمان توافر جميع المستلزمات المدرسية من أدوات مكتبية، زي مدرسي، حقائب وأحذية بأسعار مخفضة.

مبادرة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية

أكد وزير التموين أن تنظيم معارض "أهلًا مدارس" يأتي ضمن المبادرات التي تحرص الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع الغرف التجارية والجهات المعنية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في المواسم المختلفة مثل دخول المدارس وشهر رمضان والأعياد.

تخفيضات كبيرة وأسعار تنافسية

وأوضح الوزير أن المعارض ستستمر لمدة شهر كامل، وتتيح تخفيضات كبيرة على المستلزمات الدراسية، مشيرًا إلى أن توقيت إطلاقها يتزامن مع فترة الأوكازيون الصيفي، ما يمنح الأسر المصرية فرصة أكبر للحصول على متطلباتهم بأسعار تنافسية، بما يساهم في استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية.