نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث تعزيز التعاون المشترك على هامش قمة "تيكاد 9" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بـ محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش مشاركته في قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (تيكاد 9)، بمدينة يوكوهاما اليابانية.

حضر اللقاء السفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان، والسفير محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي.

بحث مستجدات الأوضاع في إفريقيا

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات السياسية والأمنية في القارة الأفريقية.

دعم مصر للعمل الأفريقي المشترك

أكد مدبولي خلال اللقاء أن مصر حريصة على دعم مؤسسات العمل الأفريقي المشترك في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.

كما جدد التهنئة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على توليه منصبه الجديد، مشددًا على دعم مصر الكامل له من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للقارة.