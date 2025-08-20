نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة "تيكاد 9" باليابان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 9)، الذي تستضيفه مدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري.

مراسم الافتتاح والصورة التذكارية

وصل رئيس الوزراء إلى مقر انعقاد المؤتمر بمركز مؤتمرات PACIFIC الوطني بمدينة يوكوهاما، حيث شارك في مراسم التقاط الصورة الجماعية لرؤساء الوفود والمنظمات الدولية والأفريقية المشاركة، إلى جانب كل من:

شيجيرو إيشيبا، رئيس وزراء اليابان.

أنطونيو غوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.

قادة وممثلي عدد من الدول الإفريقية والمنظمات الدولية.

كلمات القادة في الجلسة الافتتاحية

شهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمات من:

رئيس وزراء اليابان.

رئيس أنجولا بصفته رئيسًا للاتحاد الإفريقي.

سكرتير عام الأمم المتحدة.

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ممثل البنك الدولي.