نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يلتقي نظيرته بالكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون المشترك على هامش قمة "تيكاد 9" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جودوث تولوكا سوميينا، رئيسة وزراء الكونغو الديمقراطية، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (تيكاد 9)، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية.

حضر اللقاء السفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان.

عمق العلاقات المصرية – الكونغولية

استهل مدبولي اللقاء بالتأكيد على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشيدًا بخصوصية الروابط على مستوى القيادة السياسية.

كما قدّم التهنئة لرئيسة الوزراء بمناسبة توليها منصبها الجديد، متمنيًا لها التوفيق في مهامها.

وأكد رئيس الوزراء دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة الكونغو الديمقراطية، ومساندة جهودها في تهدئة الأوضاع بشرق البلاد، بما يعزز الاستقرار والتنمية.

دعم مصر للتنمية بالكونغو وحوض النيل

أعرب مدبولي عن تقديره لمواقف الكونغو الديمقراطية في إطار دول حوض النيل، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم الدعم في مجالات التنمية المختلفة، بما في ذلك المساهمة في إنشاء أحد السدود، على غرار المشروعات التي نفذتها مصر في دول أخرى بحوض النيل.

كما جدد الدعوة الموجهة لرئيس الكونغو الديمقراطية لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى إمكانية توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الثنائية خلال الزيارة المرتقبة.

التعاون في المحافل الدولية

أكد رئيس الوزراء حرص مصر على التعاون مع الكونغو الديمقراطية في القضايا الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى تطلعه لتأييد الكونغو ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونيسكو.

من جانبها، أعربت رئيسة الوزراء عن شكرها لمصر على دعمها لبلادها في الحصول على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، مؤكدة أن بلادها تأخذ بعين الاعتبار الترشيح المصري لليونسكو.

آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري

شددت جودوث تولوكا سوميينا على رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع مصر في مجالات التبادل التجاري ومشروعات البنية التحتية، مشيرة إلى تطلعها للإسراع في توقيع الاتفاقيات المشتركة. كما وجهت الدعوة لرئيس الوزراء لزيارة الكونغو الديمقراطية قريبًا.

تنسيق مشترك تجاه القضايا الإفريقية

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول استعراض عدد من الأوضاع الإقليمية في القارة الإفريقية، وبحث سبل التنسيق المشترك بين البلدين إزاء هذه التطورات.