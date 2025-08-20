نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين التعليم وحكومة طوكيو لتعزيز التعاون في التعليم العام والفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وحكومة طوكيو الحضرية، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 9) بمدينة يوكوهاما اليابانية.

وجاء التوقيع بحضور السيدة يوريكو كويكي، محافظ طوكيو.

الاتفاقية الأولى: دعم التعليم العام وذوي الاحتياجات الخاصة

وقع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مذكرة التفاهم الأولى مع ماساهيكو ساكاموتو، المدير العام لمكتب شؤون التعليم بحكومة طوكيو.

وتتضمن الاتفاقية:

برامج تدريب وتأهيل المعلمين.

دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مركز الريادة المصري الدولي بمدينة العاشر من رمضان.

تبادل الخبرات في مجال التعليم العام.

الاتفاقية الثانية: تطوير التعليم الفني والمدارس الزراعية

كما وقع الوزير محمد عبد اللطيف الاتفاقية الثانية مع يوشيزاوا ماساسومي، مسئول معهد التعليم الفني المتقدم بحكومة طوكيو.

وتركز هذه الاتفاقية على:

التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمصر.

الاستفادة من أحدث طرق التدريس اليابانية في التعليم الفني.

تطوير المدارس الزراعية لتأهيل كوادر تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

تعزيز الشراكة المصرية اليابانية في التعليم

أكد وزير التربية والتعليم أن هذه المذكرات تعكس الشراكة القوية بين مصر واليابان في مجال تطوير التعليم، مشيدًا بالتجربة اليابانية المطبقة في المدارس المصرية اليابانية، والتي أصبحت نموذجًا للانضباط والجودة، بما يساهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.