نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومكتب الشئون الصناعية والعمالية التابع لحكومة طوكيو الحضرية، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 9)، ممثلًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جرت مراسم التوقيع بمدينة يوكوهاما اليابانية، بحضور "يوريكو كويكي" محافظ طوكيو.

تفاصيل مذكرة التفاهم

قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كل من:

وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

شين-إيتشي تاناكا، المدير العام لمكتب الشئون الصناعية والعمالية بحكومة طوكيو.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والمعلومات، وتحفيز الطلب في السوق ودعم تطبيقاته المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الزيارات وتعزيز العلاقات التعاونية بين الجانبين.

أهمية التعاون المصري الياباني

أكد رئيس الوزراء أن التعاون مع اليابان كشريكٍ تنموي يمثل أولوية استراتيجية للدولة المصرية، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.



وأشار إلى أن مصر تستهدف أن تكون رائدة إقليميًا وعالميًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع التوجهات الدولية نحو التحول الأخضر والطاقة النظيفة.