نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجواء حارة ورطبة على أغلب أنحاء مصر اليوم.. والأرصاد تكشف تفاصيل الظواهر الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد.

أما ليلًا وفي الصباح الباكر فيكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا على مختلف المناطق.

شبورة مائية في الصباح

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومناطق من وسط سيناء.

اضطراب الملاحة البحرية

كما أشارت الهيئة إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 2 – 3 أمتار.

وفي المقابل، تنشط الرياح على بعض شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.75 و2.25 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 35° – الصغرى 25°

الإسكندرية: العظمى 32° – الصغرى 24°

مطروح: العظمى 31° – الصغرى 23°

سوهاج: العظمى 39° – الصغرى 26°

قنا: العظمى 42° – الصغرى 30°

أسوان: العظمى 43° – الصغرى 29°