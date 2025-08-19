عشائر غزة نقف بجانب مصر ضد محاولات ابتزازها للقبول بمخطط التهجير.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 08:32 مساءً - تقدم شيوخ وعشائر غزة إلى مصر حكومة وشعبا لدورها في التصدي لمؤامرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدين ثباتهم على في وطنهم وعدم القبول بالتفريط في الأرض أو القبول بالتهجير.

وأكد شيوخ وعشائر غزة فى تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، أنهم يدعمون الدولة المصرية التي تتعرض لمحاولات ابتزاز من الأطراف الدولية كي تقبل بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، داعين الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التصدى للمؤامرات والمخططات التي تحاك للفلسظييين.

وشرعت اللجنة المصرية في قطاع غزة بتوزيع الدفعه الثانية على عائلات قطاع غزة بعشرات الآلاف من الطرود الغذائية على الأشقاء بقطاع غزة ، وفي نفس السياق تقدم الشيخ هايل أبو الحصين ممثل شيوخ ومخاتير عائلات قطاع غزه بجزيل الشكر إلي جمهورية مصر العربية وإلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على شريان الحياة المتواصل التي تقدمه مصر على مدار أيام الحرب.

وأكد الشيخ أبو الحصين في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الدولة المصرية تسعى بكل ما أوتيت من قوة بزيادة حجم المساعدات التي تجعل من الشعب الفلسطيني ثابت على أرضه مستمرون رغم كل التحديات وعاشت مصر حرة عربية بقيادتها الحكيمة وشعبها المعطاء.