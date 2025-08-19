نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيا من السيد "جورجيوس جيرابيتريتيس" وزير خارجية اليونان يوم الثلاثاء ١٩ أغسطس ٢٠٢٥، وذلك فى إطار التشاور الدورى لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتناول مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة.

ثمن الوزير عبد العاطى الروابط الوثيقة التى تجمع مصر واليونان، مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات والبناء على الزيارة الأخيرة التى اجراها لليونان فى ٦ اغسطس الجارى، وتطلعه لتطوير العلاقات فى المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال دعم نشاط الشركات اليونانية ورجال الأعمال للعمل في السوق المصري بما يحقق المنفعة المتبادلة.

واتصالًا بعضوية اليونان في مجلس الأمن خلال عامى ٢٠٢٥-٢٠٢٦، استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الاتصالات المكثفة التى تجريها مصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى، مشيرًا إلى التقدم المهم الذى تم احرازه مؤخرا فى هذا الصدد والتى تركزت على المقترح المطروح من المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والذى وافقت عليه حركة حماس، مشيرًا إلى ضرورة الضغط على اسرائيل للموافقة على المقترح للتخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية فى غزة.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية اليونانى الجهود الدؤوبة التى تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار، معربا عن تقديره للإسهامات البناءة التى تقوم بها مصر لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما تناول الاتصال تطورات الأزمة الاوكرانية، حيث تبادل الوزيران الرؤى بشأن سبل إنهاء الحرب الأوكرانية على خلفية الجهود الدبلوماسية المكثفة التى تبذل على المستوى الدولى خلال الفترة الأخيرة، واعرب الوزيران عن تطلعهما ان تسفر هذه الجهود إلى إنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار للقارة الأوروبية.