الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسواق الذهب المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025 اهتمامًا متزايدًا بالسبائك الصغيرة، لا سيما سبيكة الذهب بوزن جرام واحد، التي بلغ سعرها 5283 جنيهًا للقطعة الواحدة شاملة المصنعية. ويأتي هذا التوجه في ظل توجه العديد من المواطنين إلى شراء السبائك الذهبية ذات الأوزان الصغيرة كخيار مفضل للادخار والاستثمار، بعيدًا عن التكلفة المرتفعة لمصنعية المشغولات الذهبية التقليدية.

«الفرحة المنتظرة».. سبيكة الذهب 1 جرام تسجل 5283 جنيهًا شامل المصنعية اليوم في مصر

ويرجع انتشار السبائك الصغيرة مثل سبيكة الجرام الواحد إلى سهولة بيعها في أي وقت، إضافة إلى مناسبة أسعارها لشرائح واسعة من الراغبين في الاستثمار بمبالغ معقولة، بالمقارنة مع السبائك كبيرة الحجم أو الجنيهات الذهبية. وتواصل هذه الفئة من السبائك استقطاب المهتمين الذين يسعون للتحوط من تقلبات سوق الصرف وارتفاع معدلات التضخم، حيث أصبحت أسعار السبائك الصغيرة مرجعًا يوميًا للمتابعين لحركة السوق المحلي.

أما على مستوى أسعار الذهب بمختلف الأعيرة في الأسواق المصرية لهذا اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5183 جنيهًا، في حين بلغ سعر جرام عيار 21 حوالي 4535 جنيهًا، وهو الأكثر تداولًا بين المصريين. بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 3887 جنيهًا، وسجل عيار 14 قيمة 3023 جنيهًا للجرام. أما الجنيه الذهب فقد وصل سعره إلى 36,280 جنيهًا، مواصلًا تأثره بتحركات الأسعار العالمية والمحلية على حد سواء.

وبالنسبة للسوق العالمية، فقد شهد الذهب تحركات هادئة ليستقر سعر أونصة الذهب عند مستوى 3338 دولارًا، محققًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2%. ويأتي هذا وسط حالة ترقب تسود أوساط المستثمرين عالميًا مع انتظار نتائج ندوة جاكسون هول السنوية التي يعقدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها حدثًا مهمًا يمكن أن يرسم ملامح السياسات النقدية للفترة المقبلة، ما ينعكس على توجهات الاستثمار في الذهب عالميًا ومحليًا.

ويؤكد خبراء سوق الذهب المحلي أن الشعبية الواسعة للسبائك الذهبية صغيرة الحجم ليست مجرد انعكاس لرغبة الأفراد في الادخار، بل أصبحت أيضًا وسيلة عملية للتحوط من التغيرات الاقتصادية المفاجئة وضعف العملة المحلية. كما يسجل سعر سبيكة الذهب جرام واحد حضورًا ملحوظًا كمؤشر رئيسي يعتمده المتابعون لمراقبة حركة الذهب بشكل يومي في السوق المصري.

ومع استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع مستويات التضخم، يتوقع مراقبون أن يزداد الإقبال على المنتجات الذهبية ذات الأوزان الصغيرة خلال الفترة المقبلة، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار طويل الأجل. ويوصي هؤلاء بضرورة متابعة الأسعار لحظة بلحظة والتعرف على أحدث التطورات سواء محليًا أو عالميًا قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن والمحافظة على قيمة المدخرات في مواجهة تقلبات السوق المتوقعة.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي