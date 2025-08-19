نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال ثاني ورش عمل "الإعلام والتحليل الرياضي".. مناقشات حول أساسيات التحليل الرياضي الاحترافي المدعوم بالبيانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن البحث عن المعلومة ليس سهلًا في ظل الظروف الحالية، ولكننا جميعًا نعمل من أجل الحصول على الخبر بأفضل طريقة ممكنة ولكن دون أي مخالفة، مضيفًا أن على الإعلام الرياضي دورًا كبيرًا في تثقيف وتنوير الشباب، والعمل على أبعادهم عن التعصب.

جاء ذلك خلال ثاني الورش التدريبية المتخصصة التي تعقدها لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين، تحت عنوان: "الإعلام والتحليل الرياضي.. من التفاعل الجماهيري إلى صناعة التأثير"، تحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس، بحضور أعضاء اللجنة والكاتب الصحفي حسن خلف الله، رئيس الرابطة، وعدد من النقاد الرياضيين.

وأضاف أننا نهدف للوصول بالإعلام الرياضي لمكان أفضل، مضيفًا أن لجنة ضبط الأداء الإعلامي بها من الخبرات الرياضية والقانونية وغيرها من الخبرات، مؤكدًا أنه منذ بداية عمل اللجنة شهد الإعلام الرياضي انخفاضًا كبيرًا في حجم المخالفات.

وتمني أن يكون الموسم الرياضي الحالي أفضل كثيرًا من السابق، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام الألعاب الفردية "النزال" خصوصًا وأن مصر تمتلك إنجازات كبيرة في تلك الألعاب.

وقال رئيس المجلس الأعلى للإعلام إنه قريبا سنتأهل لكأس العالم للمرة الثانية، لذلك على الإعلامي الرياضي الاهتمام بالمنتخب بشكل أكبر، والعمل على رفع الحالة الوطنية والانتماء والابتعاد عن التعصب.

وشهدت ورشة العمل خلال المحاضرات مناقشات بين المحاضرين والمشاركين حول «أساسيات التحليل الرياضي الاحترافي في الإعلام التلفزيوني» و«التعليق والتحليل بين الحياد والانتماء: مهارات التأثير دون إثارة الجدل»، وكذلك «التحليل المدعوم بالبيانات: كيف تصبح لغة الأرقام حليفة الشاشة».

وقدم المحاضرات خلال ورشة العمل، كل من الأستاذ/ عبدالفتاح حسن، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق ورئيس قناة النيل للرياضة الأسبق عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، رئيس تحرير مجلة أخبار الرياضة السابق عضو اللجنة، والأستاذ/ عادل ماهر، الخبير الإعلامي عضو اللجنة، والدكتور أحمد سعيد رجب، أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة بنين بجامعة حلوان.