وزير الأوقاف يهنئ الدكتور ماجد إسماعيل بتعيينه رئيسًا تنفيذيًّا لوكالة الفضاء المصرية

أحمد جودة - القاهرة - يتقدَّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الدكتور مهندس ماجد إسماعيل؛ بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيينه رئيسًا تنفيذيًّا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من اليوم الثلاثاء ١٩ من أغسطس ٢٠٢٥؛ مؤكدًا أن الدكتور ماجد إسماعيل من الكفاءات الوطنية الرفيعة ذات الرؤية العلميّة المستشرفة للمستقبل.

وأضاف الوزير أن هذا القرار يؤكد اهتمام الدولة بتعزيز مكانة مصر العلمية والتكنولوجية، خاصَّة في ظل ما يمثله قطاع الفضاء من أهمية استراتيجية، في دعم التنمية المستدامة ومواكبة التطورات العالميّة.

والدعاء موصول للدكتور ماجد إسماعيل بالتوفيق والسداد في قيادة الوكالة التي تُعقد عليها آمال عظام في تحقيق إنجازات مميزة تليق بمكانة مصر وريادتها.