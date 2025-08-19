نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصالات هاتفية مكثفة لوزير الخارجية حول مستجدات مفاوضات وقف اطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار الاتصالات المكثفة مع الأطراف الدولية لدعم جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، جرت اتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج مع كل من السيد "ديفيد لامى" وزير خارجية المملكة المتحدة، والسيد "هاكان فيدان" وزير خارجية تركيا، والسيدة "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، والسيد "حسين الشيخ" نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين، وذلك يوم الثلاثاء ١٩ أغسطس ٢٠٢٥.

تناولت الاتصالات مستجدات الأوضاع الإقليمية وفى مقدمتها الوضع في غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي جهود الوساطة الحثيثة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى، مشيرًا إلى وجود تقدم مهم تم احرازه فى هذا الصدد وأنه انعكس فى المشاورات الأخيرة التى تمت بالقاهرة مع الوفد الفلسطينى والتى تركزت على المقترح المطروح من المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والذى وافقت عليه حركة حماس، مؤكدًا أن الكرة أصبحت فى ملعب اسرائيل، مشيرًا إلى ضرورة الضغط عليها للموافقة على المقترح بما يسهم فى التخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية فى غزة. كما تناول وزير الخارجية التحضيرات الجارية لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

من جانبهم، أعرب المسئولون عن تقديرهم لما تقوم به مصر من دور محورى في الوساطة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود مصر ودورها فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.