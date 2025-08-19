مصرع 3 وإصابة 7 فى تصادم تريلا وأتوبيس وسيارتين بالأوتوستراد.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 06:32 مساءً - لقى 3 اشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين إثر اصطدام سيارة نقل محملة بالرخام بأتوبيس وسيارتين ملاكى بمحور الأوتوستراد وانتقلت قوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث ليتم التعامل مع البلاغ والمساهمة فى عمليات رفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الأوتوستراد بوجود مصادمة ومصابين ، وأمر اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة انتقال قوات الحماية المدنية والانقاذ الى موقع الحادث وتبين اصطدام سيارة نقل محملة بالرخام بأتوبيس وسيارتين ملاكى ونتج عنها وفاة 3 اشخاص وإصابة 7 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى مبرة فى المعادى فيما يستكمل رجال الحماية المدنية جهودهم للمساهمة فى عمليات إنقاذ المواطنين من الحادث. حادث تصادم تريلا محملة بالرخام وأتوبيس حادث تصادم تريلا محملة بالرخام وأتوبيس حادث تصادم تريلا محملة بالرخام وأتوبيس (2) حادث تصادم تريلا محملة بالرخام وأتوبيس (2) حادث تصادم تريلا محملة بالرخام وأتوبيس (3) حادث تصادم تريلا محملة بالرخام وأتوبيس (3) حادث تصادم تريلا محملة بالرخام وأتوبيس حادث تصادم تريلا محملة بالرخام وأتوبيس حادث تصادم تريلا محملة بالرخام وأتوبيس حادث تصادم تريلا محملة بالرخام وأتوبيس حادث تصادم تريلا محملة بالرخام وأتوبيس حادث تصادم تريلا محملة بالرخام وأتوبيس