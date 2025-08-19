كبيرة المراسلين فى BBC تكشف عرقلة إسرائيل لدخول المساعدات لقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 06:32 مساءً - رصدت الإعلامية المخضرمة "ليز دوسيت" كبيرة المراسلين الدوليين لشبكة بي بي سي البريطانية الشاحنات المكدسة أمام معبر رفح البري.

وقالت الإعلامية البريطانية، إن معبر رفح البري هو المدخل الوحيد الذي تشترك فيه غزة مع دولة أخرى غير إسرائيل، ولكن الدخول إلى غزة من هناك أصبح مغلقا الآن، وهو تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية.

وأوضحت أن طوابير طويلة من الشاحنات المحملة بالإمدادات تنتظر الحصول على الموافقة للدخول عبر معبر إسرائيلي آخر قريب.

وتقول الأمم المتحدة إن المزيد من الغذاء يدخل غزة الآن بعد أن أثارت صور الأطفال الجائعين غضبًا دوليًا، لكنها تؤكد على ضرورة إدخال المزيد من المساعدات، وبسرعة أكبر.