وزير الخارجية يبحث مع نظيريه البريطانى والتركى مستجدات "وقف إطلاق النار بغزة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 06:32 مساءً - في إطار الاتصالات المكثفة مع الأطراف الدولية لدعم جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، جرت اتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج مع كل من "ديفيد لامى" وزير خارجية المملكة المتحدة، "هاكان فيدان" وزير خارجية تركيا، "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، "حسين الشيخ" نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين، وذلك اليوم الثلاثاء.

تناولت الاتصالات مستجدات الأوضاع الإقليمية وفى مقدمتها الوضع في غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي جهود الوساطة الحثيثة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى، مشيراً إلى وجود تقدم مهم تم إحرازه فى هذا الصدد وأنه انعكس فى المشاورات الأخيرة التى تمت بالقاهرة مع الوفد الفلسطينى والتى تركزت على مقترح المطروح من المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مؤكدا ضرورة الضغط على اسرائيل للموافقة على المقترح. كما تناول وزير الخارجية التحضيرات الجارية لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

من جانبهم، أعرب المسئولون عن تقديرهم لما تقوم به مصر من دور محورى في الوساطة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود مصر ودورها فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.