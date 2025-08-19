نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ينعى تقادم بن الشريف إسماعيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، الشيخ الجليل سماحة السيد: تقادم بن الشريف إسماعيل، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 95 عامًا بقرية العوينية بإدفو، بعد حياة حافلة بخدمة الدين والوطن.

كان الفقيد أحد أعلام الصعيد ورمزًا للإصلاح بين الناس، عُرف بجهوده الكبيرة في حل نزاعات الثأر وحقن الدماء، حتى استحق بجدارة لقب «شيخ المصالحات الثأرية»، حيث كان موضع إجلال ومحبة لدى أبناء الصعيد وكثير من علماء مصر والوطن العربي.

وأشار إلى أن السيد: تقادم قد أولاه الله مكانة وهيبة، وحباه بالمحبة الصادقة والتواضع والزهد، فكان له الأثر البالغ في الإصلاح بين الناس، ولم يقتصر عطاؤه على محيطه الاجتماعي في أسوان بل امتد إلى عموم محافظات الصعيد، سعيًا لترسيخ قيم السلم المجتمعي ونبذ عادة الثأر الذميمة التي حاربها الإسلام.

ولعل في هذا خير امتداد لخير نسب؛ إذ يمتد نسب الفقيد إلى آل بيت النبي ﷺ، فضلًا عن انتسابه للطريقة النقشبندية، ما زاده قبولًا في قلوب الناس وأعان على نجاح مساعيه الإصلاحية.

وإننا إذ نقف في مقام الإكبار للفقيد والاسترجاع، يتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه ومن طالهم فضله وحكمته، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمه في خدمة وطنه ودينه في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.