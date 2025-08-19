نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة المنوفية تُفعّل صيفًا طلابيًا حافلًا بالأنشطة المتكاملة لبناء شخصية الطالب المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد جامعة المنوفية موسمًا حافلًا بالفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية والتوعوية، التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير بضرورة استثمار طاقات الشباب وتوفير بيئة جامعية مُحفّزة للإبداع ومجالات الانخراط الإيجابي في الحياة الجامعية، ودعمًا لرؤية مصر 2030 في بناء الإنسان، وأقيمت الفاعليات تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة وإشراف الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.



وتتنوع الأنشطة الصيفية بالجامعة ما بين ورش ودورات تدريبية لتنمية المهارات الفنية والقيادية وريادة الأعمال، بجانب المسابقات والمسارح والملتقيات الطلابية التي تستهدف غرس قيم الانتماء وروح العمل الجماعي، فضلًا عن تنظيم معسكرات خدمة عامة وتجميل وتطوير داخل الحرم الجامعي، وبرامج رياضية لياقية تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.



وقد شهدت الفعاليات مشاركة واسعة من طلاب مختلف الكليات تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وسط تفاعل كبير وإقبال ملحوظ يعكس وعي الطلاب بأهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية.



وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم كل سبل الدعم والرعاية لطلابها خلال فترة الإجازة الصيفية، بهدف تنمية قدراتهم العقلية والبدنية وتهيئتهم للمنافسة في مختلف المحافل، مشيرًا إلى أن ما تشهده الجامعة حاليًا من حراك طلابي صيفي مميز يؤكد نجاح خطة الأنشطة في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو العمل والبناء والإبداع.



ومن جانبه، أشاد الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بحرص جامعة المنوفية على تنفيذ أنشطة طلابية متنوعة وجاذبة خلال فترة الصيف تُسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة، مؤكدًا أن الوزارة تدعم بقوة تلك المبادرات الفاعلة التي تنمي روح الولاء والانتماء ومهارات القيادة لدى الشباب، وتُسهم في اكتشاف المواهب واستثمارها بالشكل الأمثل.