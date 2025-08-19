نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصورة التذكارية لمهرجان طرب الأول.. جامعة السويس تحتفي بمواهب الغناء والموسيقى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استكملت جامعة السويس اليوم فعاليات مهرجان «طرب» الأول للموسيقى والغناء لمنتخبات الجامعات والمعاهد المصرية، في أجواء نابضة بالحياة تجمع بين الفن والمواهب الطلابية، حيث أصبح المسرح الجامعي منصة لإبراز قدرات الشباب في الغناء والموسيقى، وسط تنافس حماسي وروح إبداعية عالية، تعكس التزام الجامعات بدعم الفنون وصقل مهارات الطلاب.

قدمت منتخبات جامعات: بنها، قناة السويس، حلوان، السويس، عين شمس، القاهرة، ودمنهور عروضها الفنية المتنوعة، حيث امتزج الغناء بالإلقاء والتناغم الموسيقي في فقرة واحدة متكاملة، ما أضفى على الحدث طابعًا احترافيًا وحماسيًا، وجعل الطلاب يتفاعلوا مع كل أداء بكل شغف وحماس.

وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنظيم جامعة السويس برئاسة الدكتور أشرف حنيجل، واشراف الدكتور عز الحسينى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة تحت إشراف الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، في إطار استراتيجية الوزارة لدعم المواهب الطلابية وتنمية الحراك الثقافي والفني في الجامعات.

وقد أكد الدكتور أشرف حنيجل أن جامعة السويس تفتح ذراعيها لكل موهبة شابة تمتلك حلمًا وقدرة على التعبير، ومهرجان طرب يُعد محطة مهمة في مسيرة دعم الفنون داخل الجامعات وفرصة لصناعة جسور من التواصل الإبداعي بين شباب مصر.

من جانبه، أوضح الدكتور كريم همام أن المهرجان يهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب الجامعية، وتقديم منصة حقيقية للشباب لإبراز قدراتهم، مؤكدًا أن ما شاهدته لجنة التحكيم حتى الآن يبشر بمستقبل فني واعد داخل الجامعات المصرية، داعيًا الطلاب للاستمرار في الإبداع والمثابرة لتحقيق أحلامهم الفنية.

كما تضمنت فعاليات اليوم جولة ترفيهية مميزة على أحد شواطئ السويس، حيث استمتع الطلاب المشاركون بأنشطة ترفيهية متكاملة، التقطوا خلالها الصور التذكارية لتوثيق اللحظات الجميلة، مؤكدين أن هذه الفقرات تعزز الروح الجامعية والانتماء بين المشاركين.

كما شهدت فعاليات اليوم التقاط الصورة الرسمية التذكارية للمهرجان، لتظل ذكرى خالدة للمهرجان بأكمله.