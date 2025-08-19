وزير التعليم يوقع مذكرة تفاهم مع "سبريكس" اليابانية لتطوير منهج دراسي للرياضيات

أحمد جودة - القاهرة - من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر

وقع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مذكرة تفاهم مع شركة "سبريكس" اليابانية بهدف تطوير منهج دراسي للرياضيات من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر لتحسين المهارات الأكاديمية الأساسية بالرجوع إلى المنهج الياباني.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف، أن الوزارة تستهدف من خلال التعاون مع الشركة مواصلة تطوير منهج الرياضيات عبر الاستفادة من المناهج اليابانية لتقديم محتوى دراسي ينعكس على جودة التعليم وتطوير مهارات الطلاب.

وفي هذا الإطار، اتفقت الوزارة مع الشركة على مواصلة تطوير مناهج الرياضيات بما يتوافق مع المعايير اليابانية والتي تهتم بتأسيس الطلاب تأسيسا قويا في مادة الرياضيات، والتعاون مع الوزارة في إنشاء منصة تعليمية لمتابعة الأداء الأكاديمي للطلاب وتحسين أداءهم بالإضافة لمواد البرمجة.