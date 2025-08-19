نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجة الحرارة تصل إلى 43.. بيان مهم من الأرصاد حول حالة الطقس غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء 20 أغسطس 2025، مؤكدة أن البلاد ستشهد أجواء شديدة الحرارة رطبة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، ويميل إلى الحرارة والرطوبة ليلًا وفي الصباح الباكر.

شبورة وأمطار خفيفة على بعض المناطق

وأوضحت الهيئة أن شبورة مائية تتكون خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.



كما تشير خرائط الطقس إلى فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من حلايب على فترات متقطعة، مع ظهور سحب منخفضة على السواحل الشمالية الغربية تساعد على تلطيف الأجواء صباحًا.

ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة

أكد بيان الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة غدًا سيؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن الدرجات المعلنة بما يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات.

وأشار إلى وجود نشاط رياح على بعض المناطق يسهم في تلطيف الأجواء بشكل نسبي على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35° والمحسوسة 37°

السواحل الشمالية: العظمى 31° والمحسوسة 34°

شمال الصعيد: العظمى 37° والمحسوسة 39°

جنوب الصعيد: العظمى 43° والمحسوسة 44°

تفسير علمي لارتفاع الحرارة والرطوبة

وأوضحت الهيئة أن هذه الموجات الحارة ترتبط بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يغطي أجزاء من شبه الجزيرة العربية وشرق البحر المتوسط وصولًا إلى مصر، ما يؤدي إلى ارتفاع الحرارة وزيادة نسب الرطوبة.

كما أوضحت أن الفرق بين الحرارة المعلنة والمحسوسة يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها الرطوبة وسرعة الرياح ومدة التعرض المباشر للشمس، حيث تعمل الرطوبة العالية على تقليل التعرق من الجلد، وهو ما يزيد الشعور بالحرارة ويعرض الجسم للإجهاد الحراري والجفاف.