نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل: خط "الرورو" يفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات المصرية إلى أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة النقل أن تشغيل الخط الملاحي "الرورو" بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي يمثل نقلة نوعية في حركة التجارة بين مصر وأوروبا، خاصة فيما يتعلق بنقل الحاصلات الزراعية والمنتجات سريعة التلف. وأوضحت الوزارة أن الخط، الذي انطلقت أولى رحلاته في 28 نوفمبر الماضي، يأتي في إطار اهتمام الدولة بزيادة حجم الصادرات المصرية ودعم الاقتصاد القومي.

دعوة للاستفادة من المزايا التنافسية

في بيان رسمي، دعت وزارة النقل اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية وكافة رجال الأعمال والمصدرين والمستوردين، إلى الاستفادة من المزايا الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي الجديد، وفي مقدمتها:

خفض تكاليف الشحن وتقليل زمن وصول البضائع.

تعزيز نفاذية المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، تتجاوز 2000 فرصة للسائقين المصريين، إلى جانب وظائف إدارية وفنية لشركات النقل والشحن والوكلاء الملاحيين.

دعم قدرة مصر على أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا بين أوروبا وإفريقيا.

تخفيضات وحوافز تشغيلية

أشار البيان إلى أن الخط يتمتع بمبدأ المعاملة بالمثل بين الميناءين المصري والإيطالي، حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26،050 دولار إلى 3،250 دولار للرحلة، أي بنسبة خصم بلغت 88%. كما تم تخصيص مساحة 35 ألف متر مربع للمشروع، مع توصيل جميع الخدمات اللازمة، بالإضافة إلى توفير جهاز كشف بالأشعة السينية (X RAY) لصالح المشروع.

الربط الإلكتروني والتكامل الجمركي

عملت هيئة ميناء دمياط على تطوير تطبيقات متكاملة للربط مع المنصة الخاصة بميناء تريستا الإيطالي، بما يتيح تبادل بيانات الشاحنات وأنواع البضائع والأوزان، إلى جانب تبادل المستندات الرسمية مثل الشهادات الصحية وشهادات سلامة الغذاء وفقًا للمعايير الدولية.

كما تم اعتماد تقنية RFID لقراءة الأختام الإلكترونية والتحقق من حالة الحاويات، بالإضافة إلى تفعيل التعاون الجمركي عبر مذكرة تفاهم بين الجمارك المصرية والإيطالية، ما يسهل إجراءات الفحص والرقابة ويعزز سرعة تدفق البضائع.

تسهيلات للنقل البري والبحري

أوضح البيان أن انضمام مصر إلى اتفاقية فيينا لعام 1968 ساهم في حل المعوقات المتعلقة باللوحات المعدنية والرسوم على المركبات، كما تم توقيع مذكرة تفاهم حكومية لتنظيم النقل البري.

وتم تخفيض رسوم عبور الشاحنات على الطرق المصرية من 300–350 دولارًا إلى 100 دولار فقط، مع تخصيص منفذ داخل ميناء دمياط لتغيير اللوحات بسرعة، وتسهيل إجراءات دخول وخروج السائقين الأجانب الحاصلين على تأشيرات أوروبية.

إضافة ميناء دمياط إلى اللجان الجمركية المتخصصة

ضمن التسهيلات، تقرر إضافة ميناء دمياط إلى القرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة، بما يسمح بالإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها من الميناء مباشرة، إلى جانب الموانئ الكبرى الأخرى مثل الإسكندرية وبورسعيد والسخنة والقاهرة الجوي.

جدول رحلات خط "الرورو"

أعلنت وزارة النقل أن الرحلات الأسبوعية للخط الملاحي ستكون على النحو التالي:

وصول السفينة من تريستا إلى دمياط يوم الخميس الساعة الثالثة عصرًا.

مغادرتها من دمياط إلى تريستا يوم الجمعة الساعة العاشرة صباحًا محملة بالمنتجات المصرية.

وصولها إلى ميناء تريستا يوم الاثنين الساعة العاشرة صباحًا.

مغادرتها من تريستا إلى دمياط يوم الاثنين الساعة السادسة مساءً.

كما أوضح البيان أنه سيتم نقل البضائع المصرية فور وصولها إلى تريستا عبر قطار بضائع مخصص إلى ميناء روتردام في هولندا، ومنه إلى مختلف المدن الهولندية وبريطانيا وبلجيكا.