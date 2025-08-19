نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل تعلن أبرز السلوكيات المحظورة في المترو والقطار الخفيف LRT في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشدت وزارة النقل، المواطنين ضرورة المشاركة في جهود التوعية للحد من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي وسائل النقل، حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو توعوي يسلط الضوء على أبرز هذه السلوكيات غير المسؤولة، ومنها:

تشويه جدران المحطات.

استقلال القطارات دون تذكرة.

محاولة فتح أبواب المترو بعد غلقها.

الوقوف على حافة الرصيف بما يعرض حياة الركاب للخطر.

كما أكدت وزارة النقل على أهمية التزام الركاب بمعايير السلامة والإرشادات المعلنة داخل المحطات والقطارات، مشددة على أن الحفاظ على الأرواح والملكية العامة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المجتمع بأسره.