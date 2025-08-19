الزمالك يناشد رئاسة الجمهورية بعد سحب أرض اكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 03:34 مساءً - كشف هشام نصر نائب رئيس الزمالك ان قرار جهاز مدينة أكتوبر بسحب أرض النادى ب6 اكتوبر يثير علامات الاستفهام خاصة وأن الزمالك قدم المستندات التى تثبت موقفه فى أزمة إنهاء أعمال الإنشاءات بالفرع، مطالبا بتدخل السيد رئيس الجمهورية وكذلك مجلس الوزراء لحل الأزمة.

وقال نصر لليوم السابع نناشد رئاسة الجمهورية بالتدخل لحل الأزمة الان خاصة وأننا تقدمنا بخطاب مد المهلة القانونية والمقرر لها سبتمبر من العام المقبل بالإضافة إلى خطاب وصل النادى خلال مارس الماضى من جهاز أكتوبر أن المهلة لانتهاء من الأعمال تنتهى ديسمبر نهاية العام الجارى وتم مدها 6 أشهر وبذلك تنتهى يونيو العام المقبل.

وأشار نصر أن جهاز اكتوبر خلال سحب الأرض سجل ان القرار بتاريخ يونيو 2025 فاءا كان القرار منذ شهرين فلماذا تركونا نتعاقد مع شركات وننفذ أعمال انشاءات بالفرع ، متسائلا ايضا عن سبب حضور قوة من الشركة خلال تنفيذ قرار سحب الارض

واختتم نائب رئيس الزمالك ان الأوراق قانونية وكافة المستندات مع الزمالك تثبت موقفنا ، لذلك نطالب الرئيس بالتدخل خاصة وان فرع النادى باكتوبر هو الأمل الأخير لجمهور الزمالك و حلم كال انتظاره للملايين من الجماهير

كان مسئولو نادى الزمالك خاطبوا نظرائهم بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لاخطارهم بالخطاب الذى تلقاه الزمالك خلال الأسبوع الماضى بشأن مد المهلة القانونية لإنهاء الأعمال بفرع النادى الجديد بأكتوبر.

وجاء إرسال الخطاب إلى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية يعد قرار سحب ارض النادى بأكتوبر خلال الساعات الماضية حيث طلب مسؤولي وزارة الإسكان من العاملين بالموقع مغادرته بشكل مفاجئ، على الرغم من امتلاك النادي للتراخيص القديمة التي تخوّله الاستمرار في تنفيذ المشروع.

كان الزمالك تلقى خطاب بتاريخ 11 أغسطس بمد المهلة القانونية لتكون عامين بدءا من 2024 وبالتالى هناك عام اخر امام النادى لإنهاء العمل فى الفرع الجديد